Berlin (dpa/bb) – Auf der Berliner Oberbaumbrücke ist ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer soll ohne anzuhalten mit seinem Auto Richtung Warschauer Straße geflüchtet sein, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte. Sie fahndet nun nach dem Beschuldigten.

Der 33-jährige Fußgänger hatte nach den Angaben in der Nacht zum Sonntag die Straße in Berlin-Friedrichshain überquert, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten. Ein aus Richtung der Skalitzer Straße kommender Autofahrer erfasste den Fußgänger demnach. Der 33-Jährige wurde durch den Zusammenstoß auf die Straße geschleudert und kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Nach Berichten der «B.Z.» handelte es sich bei dem Autofahrer laut Zeugen um einen Fahrdienstleister. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen.