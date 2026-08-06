Berlin (dpa) – Nachwuchshoffnung Mayson Grothe läuft auch künftig für Hertha BSC auf. Der 17 Jahre alte Linksverteidiger und der Berliner Fußball-Zweitligist verlängerten ihre Zusammenarbeit langfristig, wie der Verein ohne weitere Details mitteilte. «Mayson hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung in unserer Akademie gemacht und sich auch in den vergangenen Wochen in der Vorbereitung bei den Profis sehr gut präsentiert», lobte Sportdirektor Benjamin Weber.

Über Eintracht Mahlsdorf und den 1. FC Union wechselte Grothe einst in die U10 der Blau-Weißen und durchlief seitdem Herthas Jugendmannschaften. Zuletzt war er auch im Trainingslager der Profis in Kitzbühel dabei.



