Berlin (dpa/bb) – Dreieinhalb Wochen vor der Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft stellt der Berliner Senat das umfangreiche Begleitprogramm in der Hauptstadt vor. Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) und Kultursenator Joe Chialo (CDU) informieren an diesem Dienstag (13.00 Uhr) über die zahlreichen Veranstaltungen, die vor allem rund um die beiden Fanzonen am Brandenburger Tor und vor dem Reichstag geplant sind. Erwartet werden dort viele Zehntausend Menschen.

Angekündigt wurden bereits tägliche kostenlose Veranstaltungen, wie Open-Air-Kino, Fußballfilme, Konzerte und vieles mehr. «Das wird ein Programm nicht nur für Bier trinkende, grölende Fußballfans, sondern für alle Menschen», hieß es. Am Brandenburger Tor wurden bereits ein riesiger großer Kunstrasen verlegt und ein riesiges Fußballtor in der Größe von 64 mal 26 Meter aufgebaut. Der Berliner Senat hofft, damit das Symbolbild der EM zu liefern.

Die EM beginnt am 14. Juni und endet am 14. Juli mit dem Endspiel in Berlin. Außerdem finden drei Vorrundenspiele (15. Juni, 21. Juni, 25. Juni), ein Achtelfinale (29. Juni) und ein Viertelfinale (6. Juli) in Berlin statt.