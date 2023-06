Lärz/Berlin (dpa) – Wenige Tage vor Beginn des Musik- und Theaterfestivals Fusion in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) warnen die Veranstalter vor Betrügern. So versuchten Unbekannte, Festivalbändchen zu verkaufen, teilten die Organisatoren vom Verein Kulturkosmos (Berlin/Lärz) am Mittwoch in einer Erklärung mit. «Hier handelt es sich eindeutig um Betrug und Abzocke», hieß es darin. Bändchen geb es gar nicht, alle Tickets seien personalisiert und würden am Einlass mit Personalausweisen abgeglichen.

Das Festival mit etwa 70.000 Gästen und zahlreichen Bühnen auf dem Ex-Militärflugplatz Lärz läuft vom 28. Juni bis 2. Juli. Es gilt als eines der größten alternativen Musik- und Theaterfeste in Deutschland und Europa.

Seit Anfang Mai könnten Festivalkarten nicht mehr storniert werden. Wer noch ein Ticket erwerben wolle, könne dies nur über die Ticketbörse der Veranstalter, die bis 30. Juni geöffnet bleiben soll. Außerdem wies der Verein darauf hin, dass in diesem Jahr nur Besucher auf das Festivalgelände dürfen, die 18 Jahre und älter sind.

Nach den Waldbränden in der vergangenen Woche in Teilen des Landes und trotz inzwischen geringerer Waldbrandgefahr teilten die Veranstalter mit, dass Lagerfeuer und Grillen auf den Campingplätzen unbedingt verhindert werden sollten. Angesichts vieler Fotos, die nach der Fusion 2022 im Internet zu sehen waren, erinnerte der Verein daran, dass die Mehrzahl der Gäste nicht wolle, dass Fotos beim Feiern gemacht und später veröffentlicht würden.

Die Polizei erwartet wie in den Vorjahren, dass es bei der Anreise in den nächsten Tagen – wenn Busse, Bahnen und Autos Richtung Seenplatte rollen – zu Staus kommt. Gleiches gelte ab 2. Juli, wenn die Abreise beginne.