Berlin (dpa/bb) – Auf dem Gelände eines Wassersportvereins in Berlin-Schöneweide sind nach einem Funkenflug fünf Wohnwagen abgebrannt und fünf Sportboote beschädigt worden. Ein 73 Jahre alter Wohnwagenbesitzer erlitt am Montag am Bruno-Bürgel-Weg eine Brandverletzung am Arm und kam in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zwei Bauarbeiter im Alter von 21 und 24 Jahren wurden demnach wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt.

Nach ersten Erkenntnissen sollen auf dem Gelände am Vormittag Bauarbeiten stattgefunden haben. Demnach sei es durch den Einsatz eines Trennschleifers zu dem Funkenflug gekommen, wodurch Laub am Boden in Brand geraten sei. Die Bauarbeiter versuchten laut Polizei, die Flammen zu löschen, doch diese griffen auf die Wohnwagen über. Die Boote wurden durch die Hitze beschädigt, waren jedoch noch schwimmfähig. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die Bauarbeiter.