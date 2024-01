Potsdam (dpa/bb) – Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fordert den Aufbau eines flächendeckenden Radnetzes in Brandenburg und weit höhere Investitionen des Landes als bisher. Die Organisation plädierte am Montag für ein Radwege-Netz im Umfang von insgesamt 7000 Kilometern, das die Kommunen auch im ländlichen Raum miteinander verbindet. Dafür seien in den kommenden 15 Jahren Investitionen von 200 Millionen Euro jährlich notwendig, teilte der ADFC mit.

Bislang erstrecken sich die Radwege entlang von Bundes-, Landes und Kreisstraßen laut Fahrrad-Club auf insgesamt 2000 Kilometer. In Brandenburg standen 2023 insgesamt 44 Millionen Euro für Radwegeverbindungen zu Verfügung, wie es im Herbst 2023 vom Verkehrsministerium hieß.

Der stellvertretende Landesvorsitzende des ADFC Brandenburg, Christian Wessel, sagte: «Jeder Mensch soll überall in Brandenburg sicher, komfortabel und durchgängig mit dem Rad zum nächsten Supermarkt, zur Schule oder zum Bürgeramt fahren können. Das, was bisher nur mit dem Auto möglich ist, soll endlich auch mit dem Fahrrad machbar sein.» Der ADFC fordert zudem ein «Landeskompetenzzentrum Fuß- und Radverkehr», das unter anderem die Kommunen beim Radwege-Ausbau unterstützen soll.

Kommende Woche soll nach einiger Kritik und langen Beratungen ein neues Mobilitätsgesetz für den Verkehr in den brandenburgischen Landtag eingebracht werden. Bus und Bahn sowie Rad- und Fußverkehr bekommen demnach Vorrang vor dem Auto.