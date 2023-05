Berlin (dpa/bb) – Ein fünfjähriges Mädchen ist in Berlin-Spandau von einem Auto angefahren und an Kopf und Rumpf verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Kind am Vorabend mit seinen Eltern an der Haltestelle Falkenseer Chaussee/Am Bogen aus einem Bus ausgestiegen. Es habe sich von der Hand der Mutter losgerissen und sei hinter dem Bus auf die Straße gelaufen. Der 39-jährige Autofahrer habe nicht rechtzeitig bremsen können. Das Mädchen kam den Angaben zufolge zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.