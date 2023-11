Berlin (dpa) – Ein fünf Jahre altes Kind ist nach einem Sturz aus einem Hochhaus in Berlin-Neukölln gestorben. Das Kind fiel am Dienstagabend aus einem Fenster im fünften Stock des Hauses in der Gropiusstadt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Bei dem Vorfall soll es sich den Angaben zufolge um einen Unfall handeln. Die Rettungsversuche von Sanitätern und Notarzt waren vergebens, das Kind starb noch vor Ort. Eine Polizeisprecherin machte zunächst keine Angaben dazu, ob es sich bei dem Kind um ein Mädchen oder einen Jungen handelte. Zuvor hatten der «Berliner Kurier» und weitere Berliner Medien berichtet.