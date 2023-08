Berlin (dpa) – Beim diesjährigen Istaf starten am kommenden Sonntag im Berliner Olympiastadion gleich fünf Stabhochspringer, die bereits die Sechs-Meter-Marke gemeistert haben. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, sind Vize-Weltmeister Ernest John Obiena von den Philippinen, der WM-Dritte Christopher Nilsen aus den USA, sowie seine Landsmänner, der zweifache Weltmeister Sam Kendricks und der Nordamerika-Rekordler KC Lightfoot am Start. Auch der norwegische Rekordhalter Sondre Guttormsen hat sich angemeldet. Aus Deutschland sind Oleg Zernikel (ASV Landau) und Gillian Ladwig (Schweriner SC) vertreten.

Insgesamt 16 Disziplinen stehen am Sonntag beim Istaf auf dem Programm. Geplant sind Wettkämpfe über 100 Meter, 400 Meter, 5000 Meter, 100 Meter Hürden, Weitsprung und Diskuswurf bei den Frauen sowie 200 Meter, 400 Meter, 1500 Meter, 110 Meter Hürden, 400 Meter, 400 Meter Hürden, Hochsprung, Stabhochsprung, Speerwurf, Para-Sprint und Para-Kugelstoßen bei den Männern.