Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat in Frankfurt (Oder) fünf Menschen mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Die Ordensträger hätten «Jahrzehnte hindurch selbstlos und mit viel Leidenschaft für das Allgemeinwohl gewirkt», sagte Woidke am Freitag. Sie hätten sich für benachteiligte Menschen, für interkulturellen Austausch und die Förderung des Sports eingesetzt oder sich durch verantwortungsvolles Unternehmertum und zupackenden Einsatz hervorgetan.

Zu den Ordensträgern gehören laut Staatskanzlei Annette Lang, die das Frauenzentrum Schwedt (Landkreis Uckermark) leitete, Dietmar Menzel, der in Bad Liebenwerda (Landkreis Elbe-Elster) viel für die regionale Geschichtsschreibung geleistet habe, und Ralf Paulo, der den Behindertensport im Land unterstützte. Ausgezeichnet wurden auch Michael Stein, der in der Lausitz die Kultur und Wirtschaft unterstützt, und Dörte Thie für ihr Engagement für das Handwerk in Brandenburg.