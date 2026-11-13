Dortmund/Berlin (dpa) – Fünf Handballer von Pokalsieger Füchse Berlin können auf einen Einsatz bei der WM in Deutschland hoffen. Bundestrainer Alfred Gíslason nahm in seinen vorläufigen 35er-Kader Lasse Ludwig, Tim Freihöfer, Matthes Langhoff, Nils Lichtlein und Fabian Wiede auf, wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) mitteilte. Die Weltmeisterschaft findet vom 13. bis 31. Januar 2027 in Deutschland statt.

Besonders die Nominierung von Wiede überrascht. Der 32 Jahre alte Rückraumspieler kommt gerade aus einer sehr langen Verletzung und hat sein bisher letztes Länderspiel bei der Europameisterschaft 2022 bestritten.





Das WM-Aufgebot wird der Bundestrainer voraussichtlich am 14. Dezember nominieren. Am Morgen des Eröffnungsspiels gegen Tunesien am 13. Januar in München muss sich Gislason final auf maximal 18 WM-Spieler festlegen, von denen bei jeder Partie aber nur 16 im Kader stehen dürfen.