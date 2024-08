Berlin (dpa) – Für den 1. FC Union Berlin steht am Freitag (20.30 Uhr) das erste Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison an. Zu Gast im mit 22.012 Besuchern ausverkauften Stadion An der Alten Försterei ist der FC St. Pauli.

– Noch sieglos: Beide Mannschaften stehen noch ohne dreifachen Punktgewinn da. Aufsteiger St. Pauli kassierte am ersten Spieltag eine 0:2-Heim-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim. Union kam beim 1. FSV Mainz 05 zu einem 1:1-Unentschieden.

– 27. Duell: 26 Pflichtspiele hat es nach 1990 zwischen beiden Teams gegeben – zwei im DFB-Pokal, vier in der damals noch drittklassigen Regionalliga Nord und 20 in der 2. Bundesliga. Die Gesamtbilanz spricht bei zehn Union-Siegen, vier Punkteteilungen und sechs Erfolgen von St. Pauli für den Gastgeber. Das 27. Duell steigt erstmals in der 1. Bundesliga.

– «Ewige» Nachbarn: In der Ewigen Bundesliga-Tabelle trennen Union auf Platz 34 (244 Punkte aus 171 Spielen) nur noch zehn Zähler von St. Pauli auf Position 33 (254 Punkte aus 273 Partien).

– Kemleins Wiedersehen: Unions Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein war in der Rückrunde der vergangenen Saison an den FC St. Pauli ausgeliehen. Das Berliner Eigengewächs lief in Hamburg 17 Mal auf.

– Gspurnings Rückkehr: Unions Torwarttrainer Michael Gspurning steigt jetzt erst richtig in die Saison ein. Sowohl im DFB-Pokalspiel beim Greifswalder FC (1:0) als auch in der Meisterschaft in Mainz musste der Österreicher noch eine Rot-Sperre aus der vergangenen Saison absitzen.