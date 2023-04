Berlin (dpa) – «Crunch Time». Dieser Begriff gefällt Union Berlins Trainer Urs Fischer. Mit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beginnt für die Eisernen der entscheidende Schlussspurt in der Fußball-Bundesliga. Als Tabellendritter ist die Qualifikation für die Champions League möglich.

Heimstärke: Union ist im Stadion An der Alten Försterei in der Bundesliga seit 19 Spielen ungeschlagen. Das Hinspiel verloren die Köpenicker als damaliger Tabellenführer beim seinerzeitigen Schlusslicht derweil mit 1:2. Die letzte Heimniederlage der Eisernen gegen den Ruhrpott-Club liegt fast zehn Jahre zurück.

Alte Bekannte: Bei den Gastgebern trugen früher die Mittelfeldakteure Janik Haberer und Milos Pantovic das Bochumer Trikot. Beim VfL können die Verteidiger Dominique Heintz und Keven Schlotterbeck auf eine Union-Historie verweisen, wobei Heintz in dieser Saison von Union an Bochum ausgeliehen wurde. Gut miteinander bekannt sind Union-Verteidiger Danilho Doekhi und VfL-Trainer Thomas Letsch. Von 2020 bis 2022 waren sie gemeinsam bei Vitesse Arnheim in den Niederlanden.

Routine: Beide Clubs stellen in dieser Saison die Mannschaften mit dem höchsten Durchschnittsalter. Bei Union liegt dieses bei 28,2 Jahren, bei Bochum sogar bei 29 Jahren.

Torgarantie: Eine Nullnummer wäre ein Novum. Noch nie endete ein Spiel beider Teams mit einem 0:0 – weder in der Bundesliga, noch in der 2. Liga, noch im Pokal. 24 Mal fiel seit dem ersten Spiel im Jahr 2000 mindestens ein Treffer.

Flanken: Aufgepasst Bochum. Kein Bundesliga-Team kam nach seitlichen Hereingaben in dieser Saison häufiger zum Torschuss als Union (71 Mal). Der VfL kassierte hingegen mit zehn Toren die meisten Gegentreffer nach Flanken der Konkurrenz