Berlin/München (dpa) – Nach dem wetterbedingten Ausfall der Partie beim FSV Mainz 05 am vergangenen Freitag hat der 1. FC Union Berlin in der Bundesliga aktuell zwei Spiele weniger absolviert als die meisten Konkurrenten. Am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) steht nun zumindest schon einmal das Nachholspiel beim FC Bayern München an.

Schneetreiben: Die Partie des 13. Spieltags beim Rekordmeister war ursprünglich für den 2. Dezember angesetzt worden. Damals sorgte ein heftiger Wintereinbruch in München für Unions ersten Spielausfall in dieser Saison.

Ausgangslage: Für beide Mannschaften geht es um viel. Die Münchner wollen nach der 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen ihren Sieben-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen verkürzen. Union braucht als Tabellen-15. im Abstiegskampf dringend Zähler.

Bilanz: Gegen die Bayern konnte Union noch keins der bisherigen acht Pflichtspiele gewinnen. In München langte es lediglich 2020/21 (1:1) zu einem Punktgewinn. Nur gegen Darmstadt spielte der Rekordmeister häufiger in der Bundesliga (neunmal), ohne einmal zu verlieren.

Schwäche: Union steht mit vier Punkten auf dem letzten Platz der Auswärtstabelle. Bayern München rangiert in der Heimbilanz mit 22 Zählern auf Position zwei. Gegen Bremen gab es die erste Heim-Niederlage der Saison. Zudem blieben die Münchner erstmals nach 65 Liga-Heimspielen ohne eigenen Treffer.

Streik: 1611 Union-Fans wollen die Reise nach München antreten. Allerdings ist das nach dem erneuten Streik bei der Bahn ungewiss. Es ist nun mindestens ein zusätzlicher Fanbus geplant.