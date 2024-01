Berlin/Wiesbaden (dpa) – Hertha BSC will seine Serie von zehn Pflichtspielen ohne Niederlage weiter ausbauen und den Abstand zu den Aufstiegsrängen verkürzen. Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) treten die Berliner in der 2. Fußball-Bundesliga beim SV Wehen Wiesbaden an.

– Es ist das zweite Spiel der Hertha nach dem plötzlichen Tod von Clubchef Kay Bernstein in der vergangenen Woche im Alter von 43 Jahren. Beim Heimspiel gegen Düsseldorf (2:2) am Wochenende gab es ein würdevolles und emotionales Gedenken. Nun werden die Berliner versuchen, sich so weit wie möglich wieder auf den sportlichen Alltag zu konzentrieren.

– Herthas Fabian Reese, der am Samstag wegen der Folgen einer Corona-Infektion noch aussetzen muss, ist der Flankenkönig (80 aus dem Spiel) der zweiten Liga. Nur Wiesbadens Flügelspieler Thijmen Goppel ist ihm halbwegs auf den Fersen (65).

– Das Hinspiel dominierten die Berliner zumindest statistisch. 21 Torschüsse gaben sie ab, so viel wie in keiner anderen Partie. Doch wirklich gefährlich wurden sie nicht. Lasse Günthers Tor in der 92. Minute brachte den Hessen den 1:0-Sieg.

– Hertha-Stürmer Haris Tabakovic erzielte gegen Düsseldorf sein erstes Ligator seit Ende Oktober des vergangenen Jahres. In der Torschützenliste der zweiten Liga liegt er mit insgesamt zehn Treffern auf dem zweiten Platz.

– Hertha erwartet, dass 3200 Fans die Reise nach Wiesbaden antreten werden. Das Gästekontingent ist damit voll ausgeschöpft. Allerdings erschwert der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Bahn die Anreise. Hertha empfiehlt daher eine frühzeitige Anreise.