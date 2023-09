Berlin (dpa/bb) – Am 5. Spieltag der 2. Bundesliga tritt Hertha BSC am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg an. Der FCM ist bei zwei Siegen und zwei Remis bisher ungeschlagen, während die Berliner mit dem Rückenwind des ersten Liga-Erfolgs nach dem 5:0 daheim gegen die SpVgg Greuther Fürth mit Rückenwind nach Sachsen-Anhalt reisen.

Premiere: Magdeburg und Hertha treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander.

Kein Wiedersehen: Weder in Reihen der Berliner noch der Magdeburger steht ein Profi, der beim jeweiligen gegnerischen Verein im Profibereich gespielt hat.

Starker Lauf: Magdeburg ist saisonübergreifend seit sieben Pflichtspielen unbesiegt. Die bisher letzte Niederlage kassierte die Mannschaft von Trainer Christian Titz am 33. Spieltag der abgelaufenen Spielzeit beim 0:1 bei Aufsteiger Darmstadt 98.

Erfahrung: Hertha hat in der 2. Liga 560 Spiele bestritten, der Berliner Rekordtorschütze im Unterhaus ist Theo Gries mit 68 Treffern vor Thomas Remark (55) und Werner Killmaier (49). Magdeburg notiert vor dem Heimspiel gegen Hertha 72 Partien in Liga zwei.

Alter Hase: Als einziger Spieler des aktuellen Kaders hat Peter Pekarik mit Hertha bereits eine Spielzeit in der 2. Liga verbracht. Nach der verlorenen Relegation gegen Fortuna Düsseldorf kehrten die Berliner als Zweitliga-Meister der Saison 2012/2013 in die Beletage zurück.