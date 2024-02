Berlin (dpa) – Hertha BSC hat nach zwei Siegen in Serie in der zweiten Liga wieder etwas Kontakt zu Relegationsrang drei. Bei Eintracht Braunschweig will die Mannschaft von Pal Dardai diesen positiven Trend fortsetzen. Die Niedersachsen kämpfen als 15. gegen den Abstieg.

Ungeschlagen: Herthas Schlüsselspieler Fabian Reese hat gegen Braunschweig in der Liga noch nie verloren. In sechs Aufeinandertreffen gab es für seine Teams Hertha und Holstein Kiel fünf Siege und ein Remis gegen die Niedersachsen. Reese erzielte zwei Tore und gab drei Vorlagen.

Starker Start: Braunschweig steht in der Rückrundentabelle auf Rang drei. Drei von fünf Spielen gewann die Eintracht im neuen Jahr und schoss sich von den Abstiegsrängen.

Torjäger: Das Hinspiel (3:0) entschied Hertha-Stürmer Haris Tabakovic mit einem Dreierpack im Alleingang. Ob der Bosnier auch am Samstag in der Startelf steht, ist noch unklar. Er war zuletzt angeschlagen.

Tempo: Herthas Marten Winkler ist mit 36,17 Kilometern pro Stunde der zweitschnellste Zweitligaprofi in dieser Saison. Braunschweigs Marvin Rittmüller liegt mit 36,13 nur knapp dahinter. Schneller als die beiden war in dieser Saison bislang nur Osnabrücks Christian Conteh (36,23).

Pechvögel: Hertha traf in dieser Saison schon elfmal Latte oder Pfosten. Das ist Spitzenwert in der zweiten Liga. Am anderen Ende der Rangliste liegt die Eintracht. Die Niedersachsen scheiterten nur zweimal so knapp.