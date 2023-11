Berlin (dpa/bb) – Fußball-Zweitligist Hertha BSC möchte beim FC Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/ Sky) an seine jüngste Erfolgsserie anknüpfen. Nach einem holprigen Saisonstart findet das Team von Trainer Pal Dardai zunehmend zu seiner Form.

Tabellensituation: Obwohl die Hertha als derzeitiger Neunter den auf Platz 15 situierten Rostockern in der Tabelle klar den Rang abläuft, ist die Punktedifferenz weniger deutlich. Bei aktuell 12 Zählern kann Hansa mit einem Sieg ausgleichen, müsste allerdings acht Treffer mehr erzielen als die Berliner, um in der Liga vorbeizuziehen.

Trend: Während Hansa die letzten drei Partien abschenken musste, ist die Hertha auf der Gewinnerspur. Nach zwei Siegen in Serie sind die Berliner aktuell im Hoch.

Pokalnachwirkungen: Die gute Stimmung in Berlin beruht nicht zuletzt auf der gewonnenen Partie gegen Bundesligist 1. FSV Mainz 05 in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Ein Doppelpack von Haris Tabakovic und der Treffer von Fabian Reese versetzten die blau-weißen Fans nach dem 3:0 im Olympiastadion in Jubelstimmung. Rostock andererseits muss ein bitteres 2:3 nach Verlängerung bei Liga-Konkurrent 1. FC Nürnberg verdauen.

Angriffsstärke: Herthas Top-Stürmer Tabakovic zeigt nach einem zwischenzeitlichen Formtief seine Klasse. Mit neun Treffern führt er aktuell die Torschützenliste der zweiten Liga an. Insgesamt ist die Offensive der Alten Dame im Aufschwung, in den vergangenen fünf Ligaspielen gab es zwölf Treffer.

Geschichte: Hertha BSC und Hansa Rostock – beides sind große Namen. Letztmals trafen die traditionsreichen Clubs im August 2017 aufeinander. Damals setzten sich die Berliner – ebenfalls unter Pal Dardai – im DFB-Pokal als Erstligist beim Drittligisten mit 2:0 durch. In der 2. Bundesliga standen sich beide Vereine vor knapp 29 Jahren zuletzt gegenüber. Im Februar 1995 siegte Hansa zu Hause mit 2:1.