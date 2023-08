Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin startet in seine fünfte Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist der 1. FSV Mainz 05 zu Gast im Stadion An der Alten Försterei. Die Partie ist mit 22.012 Besuchern ausverkauft.

– Die Neuverpflichtungen Robin Gosens und Kevin Volland könnten ihr Debüt beim 1. FC Union Berlin geben. Gosens kam von Inter Mailand und wurde am Dienstag verpflichtet, Volland spielte zuletzt bei der AS Monaco und unterschrieb zwei Tage später. Beide spielten auch schon für die deutsche Nationalmannschaft.

– Union beendete die vergangene Spielzeit mit 62 Punkten als Tabellenvierter, die Mainzer mit 46 Zählern auf Rang neun. Die Berliner sind favorisiert, auch weil die Mannschaft daheim saisonübergreifend seit 23 Bundesliga-Partien ungeschlagen ist. Diesen Vereinsrekord könnte Union ausbauen.

– Mainz gewann in der vergangenen Saison sechs Auswärtsspiele, drei davon in den ersten drei Saisonbegegnungen – beim VfL Bochum (2:1), beim FC Augsburg (2:1) und bei Borussia Mönchengladbach (1:0). Der spektakulärste Punktgewinn in der Fremde gelang am 34. Spieltag bei Borussia Dortmund (2:2). Das kostete den BVB die Meisterschaft.

– Von acht Erstligaspielen gab es für Union gegen Mainz bei fünf Siegen und zwei Unentschieden nur eine Niederlage. Zu Hause hat Union gegen die Mainzer im Oberhaus (2:1, 3:1, 4:0 und 1:1) noch nie verloren.

– Beide Mannschaften gehörten 2022/23 zu den Standardexperten der Bundesliga. Sowohl Union als auch Mainz trafen 17 Mal nach ruhenden Bällen ins gegnerische Tor. Lediglich der SC Freiburg (21) schnitt besser ab.