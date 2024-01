Erfurt (dpa) – Der Musikwissenschaftler, Journalist und Chefdramaturg der Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci, Carsten Hinrichs, übernimmt die Leitung der Thüringer Bachwochen. Der 49-Jährige folgt damit auf Christoph Drescher, der nach 20 Jahren als Festivalleiter zu einer internationalen Künstleragentur nach Berlin wechsele, teilte das nach eigenen Angaben größte Klassikfestival Thüringens am Donnerstag in Erfurt mit. Hinrichs werde erstmals im kommenden Jahr die Thüringer Bachwochen verantworten.

Die 20. Auflage des Festivals vom 21. März bis 14. April 2024 unter dem Motto «Leben» steht noch unter Leitung von Drescher. «Ich empfinde große Freude über die Chance, das Festival im Jubiläumsjahr übernehmen zu dürfen und künftig für die bedeutenden historischen Bach-Orte des Kulturlandes Thüringen das Programm zu entwickeln», wird Hinrichs in der Mitteilung zitiert.

Der Vorsitzende des Trägervereins der Thüringer Bachwochen, Silvius von Kessel, erklärte, mit Hinrichs sei ein kompetenter und dynamischer Nachfolger gefunden worden. Als Musikwissenschaftler bringe er inhaltlich-musikalisches Profil mit. Zudem sei er als Organisator von bedeutenden Festivals durch seine bisherige Arbeit sehr gut vernetzt und verbinde klassischen Anspruch mit Innovation.

Von 2003 bis 2011 war Hinrichs als Programmplaner und Pressechef zunächst bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, dann bei den Musikfestspielen Potsdam-Sanssouci. Seit Mai 2019 ist er dort als Chefdramaturg gemeinsam mit Dorothee Oberlinger erneut für die Planung des Programms und die künstlerische Koordination verantwortlich – seit Anfang 2023 als stellvertretender Künstlerischer Leiter.

Bei den Thüringer Bachwochen können Gäste die Musik Johann Sebastian Bachs (1685-1750) an früheren Wirkungsstätten des Komponisten erleben. Thüringen gilt als «Bachland»: Die Musikerfamilie Bach hat in Wechmar (Kreis Gotha) ihren Stammort; Johann Sebastian Bach ist in Eisenach aufgewachsen, lebte in Ohrdruf und wirkte in Arnstadt, Mühlhausen und Weimar.