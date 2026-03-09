Berlin (dpa/bb) – Wie fühlt sich Damaststoff an? Wie klingt höfische Musik? Bei speziellen Erlebnisführungen im Schloss Charlottenburg können Menschen mit Demenz das ab sofort herausfinden. Das Angebot findet in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Malteser statt.

Der zentrale Unterschied zu klassischen Führungen sei die sinnliche Erfahrung, teilte Christine Gruschka, Projektkoordinatorin bei den Maltesern, mit. «Wir sprechen bewusst mehrere Sinne an wie Sehen, Hören, Tasten, Riechen. Das fördert Erinnerungen, ermöglicht Teilhabe und stärkt vorhandene Fähigkeiten. Menschen mit Demenz bleiben so aktiv eingebunden», teilte Gruschka mit. In Berlin leben nach Angaben der Malteser rund 65.000 Menschen mit Demenz.





Mehrere Termine in diesem Jahr

Die Führungen dauern 60 Minuten. Im Mittelpunkt stehe Königin Sophie Charlotte. Eine Darstellerin führe durch ausgewählte Räume und in den Schlossgarten. Wer möchte, kann sich nach Angaben der Malteser bei einem Tanz mit Fächern versuchen.

Die Führungen werden am 14. April, 19. Mai, 22. September und 3. November angeboten. Für Demenzkranke bieten die Malteser auch Führungen im Britzer Garten, im Zoo oder im Naturkundemuseum an.