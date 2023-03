Berlin (dpa/bb) – Die Handballer der Füchse Berlin erwartet vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag beim THW Kiel zuvor noch eine schwierige Aufgabe. Am Dienstag treten die Berliner im Achtelfinal-Hinspiel der European League beim dänischen Club Skjern Handbold (18.45 Uhr/DAZN) an. «Das ist ein K.o.-Spiel, in dem wir uns eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen wollen. Natürlich zählt die Tordifferenz», sagte Trainer Jaron Siewert im Vorfeld. Eine Woche später folgt dann das Rückspiel in Berlin.

Die Füchse sind in dem Wettbewerb das einzig verbliebene ungeschlagene Team und deshalb klarer Favorit in dem Duell. «Die Rolle nehmen wir an», sagte Siewert, mahnte aber gleichzeitig davor, den Gegner zu unterschätzen. «Sie haben eine relativ große Halle. Wenn da bei uns nicht alles stimmt, dann kann es auch schon Probleme geben», so der Füchse-Coach weiter.

Bereits in der Saisonvorbereitung waren beide Teams Mitte August in der Berliner Trainingshalle aufeinandergetroffen. Damals siegten die Hauptstädter deutlich mit 29:22. «Das ist schon mit einem positiven Gefühl in Verbindung zu bringen. Und wir haben natürlich schon herangezogen, was gut geklappt und was nicht gut geklappt hat», sagte Siewert.

Überragender Mann war damals Torhüter Viktor Kireev. Und der Russe darf erneut auf einen Einsatz hoffen. «Das entscheiden wir nach dem Abschlusstraining», kündigte Siewert an. Im Gegensatz zu den Gruppenspielen, wo Lasse Ludwig vom Kooperationspartner 1. VfL Potsdam stets im Kader stand, wird dieses Mal Stammkeeper Dejan Milosavljev mitfahren.

Die Berliner treten die Reise an die Westküste Dänemarks komplett mit dem Bus an. «Es ist tendenziell schon etwas strapaziös, aber es gab leider keine vernünftige Flugverbindung», sagte Siewert. Am Mittwochfrüh geht es dann wieder zurück. «Mit Hinblick auf Kiel schlafen wir lieber noch einmal ordentlich, als die ganze Nacht durchzufahren», sagte der Füchse-Trainer.