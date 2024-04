Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben die Handballer Jannek Klein und Nicolas Paulnsteiner verpflichtet und die Rückraumspieler direkt an ihren Kooperationspartner VfL Potsdam in die 2. Liga verliehen. Der 25-jährige Klein kommt von den Eulen Ludwigshafen zu den Hauptstadt-Handballern und unterschrieb einen zweijährigen Vertrag, wie der Bundesliga-Tabellenführer am Donnerstag mitteilte. Der Österreicher Paulnsteiner (19) wechselt aus seiner Heimat vom HC Linz AG für drei Jahre in die Hauptstadt.

«Wir wollten uns die Transferrechte an beiden Spielern sichern und freuen uns, dass sie bei den Füchsen Berlin unterschrieben haben. Beide wollen gerne nächstes Jahr für den 1. VfL Potsdam auf Torejagd gehen und sich dort sportlich weiterentwickeln», begründete Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning die Entscheidung.

Die Brandenburger stehen unmittelbar vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Aktuell ermöglicht ein Doppelspielrecht den Potsdamer Spielern, auch für die Füchse aufzulaufen. Im Falle eines Aufstiegs wäre das nicht mehr möglich. Hanning hatte daher «alternative Vorgehensweisen» angekündigt, um die Kooperation zwischen beiden Clubs zu erhalten.