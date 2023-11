Berlin (dpa/bb) – Nur rund 48 Stunden nach dem verlorenen Finale der Club-WM in Saudi-Arabien haben die Handballer der Füchse Berlin in der European League einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstagabend vor 4319 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen das rumänische Spitzenteam Dinamo Bukarest mit 33:30 (16:11). Damit übernahmen die Füchse die Führung in Gruppe G. Beste Berliner Werfer waren Tim Freihöfer mit zehn und Mathias Gidsel mit sechs Toren.

Die Partie begann zunächst recht ausgeglichen, nach einem 0:1-Rückstand übernahmen die Gastgeber die Führung in der Partie. Die Berliner standen sehr stabil in der Deckung und Keeper Dejan Milosavljev glänzte mit einigen Paraden. Und so zwangen sie Dinamo immer wieder zu Fehlern, die die Gastgeber auch prompt bestraften.

Nach einer doppelten Zeitstrafe gegen die Gäste konnten sich die Füchse weiter absetzen (14:10). Und dieses Momentum nutzten die Berliner, zumal die Deckung der Rumänen doch einige Lücken offenbarte. Daran knüpften sie auch direkt nach dem Seitenwechsel an, zogen sogar bis auf neun Tore davon (25:16).

Anschließend schwanden etwas die Kräfte. Drei Siebenmeter wurden verworfen, in der 51. Minute sah zudem Kreisläufer Mijajlo Marsenic nach drei Zeitstrafen die Rote Karte. Und Trainer Jaron Siewert schonte fast alle Stammkräfte. Die Füchse brachten dennoch den Sieg problemlos über die Zeit.