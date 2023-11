Berlin (dpa/bb) – Tabellenführer Füchse Berlin reist mit viel Respekt zum Rekordmeister der Handball-Bundesliga THW Kiel. «Egal, wie sie jetzt dastehen. Es ist der Meister, das Maß aller Dinge und natürlich möchte man sich gegen den amtierenden Meister beweisen. Da ist Kiel immer noch die Hausnummer im deutschen Handball», sagte Trainer Jaron Siewert vor dem Duell mit den Norddeutschen am Sonntag (14.04 Uhr/Dyn/rbb).

Kiel schwächelt in dieser Saison überraschend oft. Der Titelverteidiger hat in der Liga bereits fünf Mal verloren, steht aktuell nur auf Platz fünf. Zuletzt gab es am Donnerstag eine herbe Champions-League-Pleite daheim gegen Aalborg. Siewert erwartet deshalb einen besonders motivierten Gegner.

«Es ist für sie ein extrem wichtiges Spiel, aber auch für uns», sagte er und verwies gleichzeitig auf ihre Heimstärke «Da kann schon eine beeindruckende Stimmung aufkommen. Und bis auf Melsungen haben sie ihre Heimspiele in sehr, sehr ordentlicher Manier gelöst und häufig auch sehr deutlich gewonnen», sagte Siewert.

Die Berliner Bilanz in Kiel macht zudem auch nicht viel Mut. Den einzigen Sieg dort gab es im März 2022. «Man muss jedes Mal wieder neu einzahlen, um Erfolg zu haben. Wir müssen es unter Beweis stellen, dass wir zu Recht dort oben stehen. Das kann auch schnell wieder anders aussehen», sagte Siewert. Noch sind die Füchse in der Liga aber ungeschlagen.

Aber die sehr hohe Belastung zuletzt mit der Club-WM hat viel Kraft gekostet. Deshalb gab es unter der Woche auch zwei freie Tage. «Die hat sich jeder verdient», berichtete Siewert. Und auch das Lazarett wird sich so schnell nicht lichten.

Paul Drux, Fabian Wiede, Valter Chrintz und Viktor Kireev werden alle noch länger fehlen. Und auch ein erhofftes Comeback von Kreisläufer Max Darj wird nach seinem Bänderriss im Fuß wohl noch warten müssen. Dafür wird Rückraumspieler Max Beneke nach seiner Erholungspause mit nach Kiel reisen.