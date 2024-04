Berlin (dpa) – Für Mathias Gidsel von Handball-Bundesligist Füchse Berlin besitzt bei der Jagd nach drei möglichen Titeln die Meisterschaft die oberste Priorität. «Ich habe gesagt, ich bin hier, um deutscher Meister zu werden», sagte der 25 Jahre alte Däne der «Berliner Morgenpost» (Samstag). «Auch wenn das ein bisschen naiv ist: Wir sind dran. Und wenn Magdeburg einen Fehler macht, werden wir da sein.» Aktuell sind die Berliner Erster, haben aber einen Minuspunkt mehr als Titelverteidiger SC Magdeburg, der eine Partie weniger gespielt hat.

Am Nachmittag trifft Gidsel mit den Füchsen erst einmal im Pokal-Halbfinale auf die Magdeburger (16.10 Uhr/ARD und Dyn). «Der DHB-Pokal ist ein großes Ziel von uns, auch für mich persönlich. Aber wir müssen auch anerkennen, dass wir gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt spielen. Also ist es nicht so einfach», sagte Gidsel.

Der in dieser Saison zum «Welthandballer des Jahres» gewählte Rückraumspieler, der mit seinem Team auch noch den Titel in der European League verteidigen kann, freut sich über die drei Titelchancen: «Ich finde, das ist eine große Entwicklung für diesen Klub. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr so weitermachen können. Ich bin wirklich stolz auf den Schritt, den die Füchse gemacht haben. Und jetzt haben wir die Chance auf den DHB-Pokal, und es geht nicht darum, sie zu haben, sondern zu gewinnen.»

Dass Gidsel selbst in der Bundesliga die Chance hat, Torschützenkönig zu werden, spielt für den Nationalspieler kaum eine Rolle. «Das ist mir egal. Ich kämpfe um etwas Größeres als den Torjägertitel. Ich kämpfe um die deutsche Meisterschaft», sagt der Rückraumspieler, «das ist ja schon ein bisschen Wahnsinn, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, wenn ich keine Siebenmeter werfe, aber ich kämpfe um den Meistertitel. Nicht mehr und nicht weniger.»