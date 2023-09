Berlin (dpa/bb) – Bei den Füchsen Berlin herrschte nach dem überraschenden Heimsieg gegen den SC Magdeburg neben großer Freude vor allem pure Erleichterung. «Wir sind erleichtert und unheimlich froh, dass wir endlich mal wieder dieses Derby gewinnen konnten. Ich bin stolz auf alle», sagte Kapitän Fabian Wiede am Mittwochabend nach dem Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga (31:26).

Drei Jahre mit sieben Pflichtspielpleiten in Serie mussten die Berliner auf einen Sieg im Ostderby warten. «Ich bin sehr, sehr, sehr happy, dass wir nach Ewigkeiten mal wieder gegen Magdeburg gewonnen haben», sagte Trainer Jaron Siewert. Für Wiede passte vor allem die Einstellung. «Die Emotionen und die Energie, die heute da waren, waren einfach nur überragend», sagte er.

Besonders glücklich war auch Vorstand Sport Stefan Kretzschmar. Zum ersten Mal, seitdem er in Berlin ist, durfte er einen Erfolg gegen seinen Ex-Verein bejubeln. «Es hat mich glücklich und froh gemacht, dass wir diesen Charaktertest bestehen und die Chance halt nutzen, wenn der SCM uns die Chance gibt», sagte er. «Na klar, werde ich mir später ein Bierchen aufmachen.»

Besonders die starke Abwehr überzeugte gegen den Champions-League-Sieger. «Die war der Schlüssel», sagte Hans Lindberg, der gleichzeitig vor zu viel Euphorie nach dem Traumstart warnte. «Es waren nur drei Spiele», sagte er.

Das sieht auch Kretzschmar so. Denn schon am Sonntag wartet die nächste Partie beim Schlusslicht Bergischer HC (18.00 Uhr/DYN). «Jetzt wartet nach der Euphorie ein ganz schweres Auswärtsspiel», sagte er. «Jetzt gilt es, die Mentalität auch mitzuentwickeln, die wir von den Magdeburgern in den letzten Jahren immer wieder vorgelebt bekommen haben. Nämlich so einen Sieg abzuhaken und weiter zu gewinnen», sagte er.