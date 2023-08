Berlin (dpa/bb) – Füchse-Vorstand Sport Stefan Kretzschmar hat sich nach dem erfolgreichen Start seines Teams in die Handball-Bundesliga über die erste positive Standortbestimmung gefreut. «In Leipzig das erste Spiel auswärts zu gewinnen, hat eine große Aussagekraft. Weil es ein Auftaktspiel ist, wo gar keiner weiß, wo er steht», sagte er nach dem 31:29-Erfolg beim SC DHfK Leipzig am Montagabend.

Auch, wenn die Berliner trotz fast ständiger Führung bis zum Ende um den Sieg zittern mussten. Doch sie gerieten in Bedrängnis nicht in Hektik. «Das so zu lösen, das erleichtert einen erst einmal und ist hoch zu bewerten. Und in Leipzig zwei Punkte mitzunehmen, ist nicht selbstverständlich», freute sich Kretzschmar. Für Youngster Nils Lichtlein war der Erfolg auch verdient. «Es war das erwartet schwere Spiel. Wir hatten uns schon gut vorbereitet und am Ende wurde es auch belohnt», sagte er.

Kretzschmar sah besonders die Defensive als Grundpfeiler des Erfolgs. «Die Mannschaft hat vor allem in der Abwehr über weite Strecken wirklich gut gespielt», lobte er. Auch wenn sein Team es verpasste in der zweiten Hälfte den Sack früher zuzumachen. «Da fehlte so ein bisschen der Lucky Punch, um uns auf sechs, sieben Tore abzusetzen», fand Trainer Jaron Siewert.

Am Freitag geht es für die Füchse gegen den TVB Stuttgart (20.00 Uhr/DYN) weiter – erneut auswärts. Eine Reise, die böse Erinnerungen weckt. Denn zum Ende der letzten Saison verloren die Berliner dort völlig überraschend. Das stimmt Kretzschmar jetzt aber positiv. «Es ist eher förderlich, dass wir diese bittere Niederlage im letzten Jahr dort gehabt haben. Da ist nicht zu erwarten, dass wir irgendwas unterschätzen oder irgendeine Handbremse ziehen. Wir werden gewarnt und sehr motiviert dort auftreten», sagte er.