Berlin (dpa) – Die Füchse Berlin haben ein gutes Los für das Viertelfinale um den DHB-Pokal erwischt. Der Handball-Bundesligist spielt am 3. oder 4. Februar gegen den VfL Gummersbach – und das in eigener Halle. Zuletzt hatten die Füchse vor vier Jahren im Achtelfinale gegen den SC Magdeburg (31:30) im Pokal ein Heimspiel bestreiten können.

«Endlich wieder ein Heimspiel im Viertelfinale und das nach so vielen Jahren. Ich freue mich sehr auf das Duell, gerade nach dem Bundesligaspiel in Gummersbach, was wir leider nicht gewinnen konnten», sagte Geschäftsführer Bob Hanning.

Auch Trainer Jaron Siewert freute sich «vor unseren Fans spielen zu dürfen». Der Trainer mahnte aber: «Von Losglück möchte ich aber nicht sprechen, denn Gummersbach ist ein starker Bundesligist und war gestern im Achtelfinale extrem souverän, noch dazu haben sie uns in dieser Saison schon einen Punkt abgenommen.»

Ende Oktober hatten die Füchse 30:30 in Gummersbach gespielt. Im Achtelfinale hatten die Füchse am Dienstag mit 42:33 bei der SG BBM Bietigheim gewonnen, Gummersbach setzte sich einen Tag später mit 33:28 gegen Frisch Auf Göppingen durch. Im Top-Spiel des Viertelfinals kommt es zur Neuauflage des letzten Endspiels zwischen dem SC Magdeburg und den Rhein-Neckar Löwen. Das Final Four findet am 13. und 14. April in Köln statt.