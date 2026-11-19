Berlin (dpa) – Die deutsche Handball-Liga (HBL) hat die Viertelfinalspiele im DHB-Pokal zeitgenau terminiert. Die Füchse Berlin müssen bei ihrer Mission Titelverteidigung im Viertelfinale beim HC Erlangen am 16. Dezember antreten. Der Sieger der Begegnung erreicht das Final Four am 10. und 11. April 2027 in Köln.

Elf Tage zuvor gastieren die Berliner bereits in der Liga in Mittelfranken. Zwischen beiden Partien tritt die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau in der Champions League bei Wisla Plock (Polen) am 10. Dezember an. Am 13. Dezember sind die Füchse in der Liga Gastgeber für den HC Hamburg.



