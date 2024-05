Berlin (dpa/bb) – Füchse-Kapitän Paul Drux fällt für den Rest der Saison aus. Der 29 Jahre alte Rückraumspieler hat sich am Mittwoch erneut am Knie operieren lassen, wie der Berliner Handball-Bundesligist am gleichen Tag bekanntgab. Bei dem Eingriff handle es sich um Nachwirkungen einer Meniskusverletzung. Um die bevorstehende Saisonpause voll für die Regeneration nutzen zu können, habe Drux die Operation der Mitteilung zufolge eine Woche vorgezogen.

Damit steht der Rechtshänder den bereits für die Champions League qualifizierten Füchsen in den beiden verbleibenden Saisonspielen gegen den Bergischen HC am Donnerstag (20.30 Uhr) und beim ThSV Eisenach am Sonntag (16.30 Uhr/ beide Dyn) nicht zur Verfügung.