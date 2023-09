Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben auch ihr sechstes Spiel in der Handball-Bundesliga gewonnen, ihn aber durch die Verletzung von Kapitän Fabian Wiede teuer erkauft. Die Berliner siegten am Freitagabend bei der HBW Balingen-Weilstetten dank starker erster Hälfte klar mit 37:26 (23:12). Zumindest bis Sonntag eroberten die Füchse die Tabellenspitze, dann kann die MT Melsungen aber wieder vorbeiziehen. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit neun und Lasse Andersson mit sechs Toren.

Beide Teams begannen nervös, das erste Tor erzielte Mathias Gidsel erst nach zwei Minuten, dafür aber kurios mit dem Rücken zum Tor. Die Hauptstädter lagen von Beginn an in Führung und steigerten sich mehr und mehr. Dank einer starken Abwehrarbeit kamen sie immer wieder zu Ballgewinnen und einfachen Toren.

Zudem hielt Keeper Dejan Milosavljev gleich die ersten beiden Siebenmeter. Nach gut 23 Minuten war die Führung erstmalig zweistellig (18:8). Überschattet wurde diese aber eine Minute zuvor von der Wiede-Verletzung. Der Nationalspieler knickte bei einer Landung um und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht aus der Halle getragen werden.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie dann ausgeglichener. Zum einen steigerte sich Balingen, zum anderen agierten die Füchse nicht mehr immer mit der letzten Konsequenz – vor allem in der Defensive. Das Berliner Spiel lief – mit zunehmendem Kräfteverschleiß – nun nicht mehr ganz so flüssig. Dennoch brachten die Hauptstädter den klaren Sieg am Ende locker ins Ziel.