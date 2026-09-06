Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben am dritten Spieltag ihren zweiten Saisonsieg in der Handball-Bundesliga eingefahren – den ersten in der Fremde. Die Berliner gewannen heute beim TVB Stuttgart dank viel Dusel mit 34:33 (16:15). Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit zehn und Arino mit sechs Toren.

Das Team von Trainer Nicolej Krickau erwischte einen katastrophalen Start. Gleich mit den ersten drei Würfen scheiterten sie an Stuttgart-Keeper Mohamed El-Tayar – darunter auch ein Siebenmeter von Tobias Gröndahl. Und so lagen die Berliner gleich 0:3 zurück. Es dauerte einige Minuten, bis sich die Berliner fingen.





Füchse-Keeper Ludwig hält den Sieg fest

Durch eine bessere Abwehrarbeit und einigen Paraden von Lasse Ludwig kamen die Füchse dann wieder heran. In der 14. Minute gingen sie dann durch Gidsel zum ersten Mal in Führung (7:6). Aber Stuttgart blieb bis Pause immer dran, kein Team konnte sich absetzen.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Füchse dann aber ihre Führung erstmalig auf vier Tore ausbauen (24:20). Bis sieben Minuten vor Ende hielten sie diesen Vorsprung, dann kamen die Gastgeber wieder auf einen Treffer heran. Am Ende hielt Ludwig Sekunden vor Ende den letzten Stuttgarter Wurf und sicherte so den Erfolg.

Der erst am Morgen nachverpflichtete Franzose Aymeric Zaepfel saß zwar während der gesamten Partie auf der Bank, kam aber noch nicht zum Einsatz.