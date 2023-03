Berlin (dpa/bb) – Mit viel Zuversicht gehen die Füchse Berlin am Sonntag in das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga. Dann tritt der Tabellenführer beim Verfolger und Rekordmeister THW Kiel an (14.00 Uhr/Sky) an. «Wir haben eine große Chance und es liegt in unseren Händen. Natürlich wäre das ein Big Point und man könnte einen großen Schritt nach vorne machen», sagte Trainer Jaron Siewert am Freitag.

Die Berliner rechnen sich auch deshalb gute Chancen aus, weil der THW Kiel nicht mehr unbedingt ihr Angstgegner ist. Gab es jahrelang für sie gegen Kiel nichts zu holen, sind sie seit drei Partien gegen die Norddeutschen ungeschlagen, gewannen sogar die vergangenen beiden Spiele. «Sie haben uns die letzten Male mehr gelegen», sagte Siewert. Allerdings hatten die Kieler dabei auch wichtige Ausfälle zu beklagen. «Wenn man die letzten drei Spiele nimmt, kann man leicht sagen, sie dürfen nicht mit voller Kapelle starten. Das war die letzten zwei Mal auf jeden Fall so», so der Füchse-Coach weiter.

Deshalb fordert der Füchse-Coach eine Topleistung. «Wenn wir schwächeln, wie gegen Magdeburg, wird es ungemein schwerer dort Punkte zu holen», sagte er. Zu viele Ballverluste, wie in einigen letzten Spielen, können sich die Füchse deshalb nicht erlauben. «Denn dann kriegen wir die Gegentore», meinte Siewert. Dafür bedarf es auch mehr Konstanz im eigenen Spiel. «Es ist ärgerlich, dass wir häufig zu ungünstigen Momenten einen Lauf gegen uns bekommen. Aber es liegt meistens an uns selber», so Siewert.

Da die Konkurrenz zuletzt etwas schwächelte, könnten sich die Füchse sogar etwas in der Tabelle absetzen. «Es wäre gelogen, wenn man nicht die Ergebnisse verfolgt und sagt, schön, dass die anderen auch Punkte liegen lassen», meinte Siewert. Die Spieler sollten sich damit aber nicht zu sehr beschäftigen, denn dann könnte man auch darüber nachdenken, was passiert, wenn man verliert. «Und das sei der völlig falsche Ansatz. Die Tabelle ist da ein schlechter Ratgeber», sagte Siewert.