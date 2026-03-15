Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben Platz zwei in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Der deutsche Meister gewann gegen den HC Erlangen 45:29 (23:15). Die Füchse profitierten dabei von der Niederlage der SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel einen Tag zuvor. Bester Berliner Werfer war Mathias Gidsel mit elf Toren, Lasse Andersson gelangen neun Treffer.

Drei Tage nach der Champions-League-Heimniederlage gegen Nantes fanden die Füchse gut in die Partie und gingen schnell 4:1 in Führung. Dann leisteten sie sich vor 8.817 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle allerdings einige Fehlwürfe und verpassten es, sich früh weiter absetzen. Aber Erlangen konnte davon kaum profitieren, weil die Gäste selbst mit ihrer Chancenverwertung haderten.





Partie schon kurz nach der Pause entschieden

Immer wieder scheiterten sie an Füchse-Schlussmann Dejan Milosavljev – sogar mit einem Siebenmeter. Insgesamt zwölf Paraden zeigte der Serbe im ersten Durchgang. Mit diesem Schwung ließen die Berliner den Ball dann auch besser durch ihre eigenen Reihen laufen und konnten sich so noch vor der Pause absetzen.

Rund fünf Minuten nach dem Seitenwechsel wurde der Vorsprung beim 26:16 erstmalig zweistellig. Damit war die Partie vorzeitig entschieden. Die Füchse spielten es aber bis zum Ende herunter und feierten ein Schützenfest.