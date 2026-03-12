Berlin (dpa) – Die Füchse Berlin haben die Gruppenphase der Champions League mit einer bedeutungslosen Niederlage beendet. Der bereits für das Viertelfinale qualifizierte Handball-Bundesligist verlor gegen den HBC Nantes mit 34:37 (14:15) und kassierte die dritte Niederlage im 14. Königsklassen-Spiel. Elf Tore von Welthandballer Mathias Gidsel reichten nicht zum Sieg.

Schon vor Anpfiff war klar, dass der Hauptstadt-Club die Vorrunde als Gruppensieger beendet. Die Viertelfinals werden am 29./30. April und 6./7. Mai ausgetragen. Die Füchse treffen auf Paris oder Veszprem.





Das Final Four findet am 13. und 14. Juni in Köln statt. 2025 hatten die Füchse erstmals das Finale erreicht und dort gegen den SC Magdeburg verloren.

0:6-Lauf schockt die Füchse

Dass es aus sportlicher Sicht um nichts mehr ging, spiegelte sich im unheimlich fehlerhaften Spiel der Berliner wider. Lasse Andersson und Lukas Herburger vergaben zu Beginn reihenweise Großchancen, hinzu kamen viel zu viele Fehlpässe. Trainer Nicolej Krickau tobte an der Seitenlinie, als sein Team nach einem 11:8 plötzlich 11:14 hinten lag.

Nach der Pause liefen die Füchse durchweg einem Rückstand hinterher und konnten dabei vor allem Nantes-Rückraumspieler Thibaud Briet nicht stoppen. Eine Viertelstunde vor Spielende führten die Franzosen 26:24. Eine weiterhin hohe Fehlerquote der Berliner verhinderte eine Aufholjagd.