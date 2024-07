Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin müssen zum Bundesliga-Auftakt nach Thüringen reisen. Wie aus dem von der Handball-Bundesliga veröffentlichten Spielplan für die kommende Saison hervorgeht, beginnt die nächste Spielzeit für das Team von Trainer Jaron Siewert am 7. September (20.00 Uhr/Dyn) mit dem Auswärtsspiel beim ThSV Eisenach. Das erste Heimspiel bestreitet der deutsche Vizemeister am 15. September (18.00 Uhr) gegen den SC DHfK Leipzig.

Gegen Magdeburg im Dezember und März

Die Top-Duelle mit dem SC Magdeburg wurden für den 13. Spieltag (5.-8. Dezember) in Berlin und den 23. Spieltag (20.-23. März 2025) in Magdeburg angesetzt. Die genauen Terminierungen folgen noch. Gegen den deutschen Meister und Pokalsieger spielen die Füchse bereits am 31. August im Supercup. Die Bundesliga-Saison endet für die Füchse am 8. Juni 2025 mit dem Gastspiel bei den Rhein-Neckar Löwen.