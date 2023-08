Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben auch ihr zweites Testspiel in Dänemark gewonnen. Einen Tag nach dem 39:33-Erfolg bei Bjerringbro/Silkeborg siegte der Handball-Bundesligist auch am Samstag in Viborg gegen den dänischen Meister und Champions-League-Teilnehmer GOG Handbold Gudme mit 30:27 (15:14). Bester Werfer war Neuzugang Jerry Tollbring, dem gegen seinen Ex-Verein acht Tore gelangen. Lasse Andersson traf fünfmal.

Die Partie bei GOG war in der ersten Hälfte auf Augenhöhe. Die Berliner standen defensiv sehr gut, kamen so immer wieder zu Ballgewinnen und somit zu einfachen Toren durch Tempogegenstöße. Nur im Angriff leisteten sie sich einige Unkonzentriertheiten, so dass sich in der ersten Hälfte kein Team absetzen konnte.

Im zweiten Abschnitt lagen die Füchse dann fast immer knapp in Führung. Mit zunehmender Spieldauer machten sich aber die Belastung bemerkbar und die Fehlerquote stieg rasant an. Da es den Dänen aber nicht anders erging, brachten die Berliner den Vorsprung ins Ziel.

Vor dem ersten Ligaspiel am 28. August beim SC DHfK Leipzig bestreiten die Füchse noch einen letzten Test am Dienstag beim Kooperationspartner 1. VfL Potsdam (18.30 Uhr).