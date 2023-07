Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben ihr erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Am Freitag siegte der Handball-Bundesligist beim Oberligisten 1. SV Eberswalde mit 49:21 (24:8). Bester Torschütze mit neun Treffern war Francisco Pereira. Der Rechtsaußen ist sonst in der 2. Mannschaft aktiv. Neuzugang Hakun West av Teigum von den Färöer-Inseln steuerte sechs Tore bei.

Bereits an diesem Samstag bestreiten die Berliner ein weiteres Testspiel beim Drittligisten Stralsunder HV (17.00 Uhr). Vom 24. bis 29. Juli bezieht das Team dann ein Trainingslager im Spreewald. In die Bundesliga starten die Berliner am 28. August beim SC DHfK Leipzig.