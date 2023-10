Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter verlustpunktfrei. Am Samstag siegten die Hauptstädter in Nürnberg beim HC Erlangen souverän mit 35:27 (18:12). Damit haben die Füchse zumindest für einige Stunden die Tabellenführung übernommen. Am Abend kann die MT Melsungen aber noch vorbeiziehen. Beste Berliner Werfer waren Mijajlo Marsenic und Mathias Gidsel mit je sechs Toren.

Im Gegensatz zu dem knappen Pokalerfolg vor vier Tagen begannen die Füchse sehr unkonzentriert. Nach rund sieben Minuten lagen die Gäste schon 3:6 zurück. Doch anschließend wachten sie auf, standen vor allem defensiv deutlich besser. Nach einem 7:0-Lauf übernahmen die Berliner nun die Führung und gaben sie nicht mehr ab.

Sie hätten bei besserer Chancenverwertung in dieser Phase sogar noch weiter davonziehen können, ließen aber zu viele Chancen ungenutzt. Doch mehr und mehr machte nun Füchse-Keeper Dejan Milosavljev mit seinen Paraden den Unterschied und die Gäste konnten sich vor der Pause auf sieben Tore absetzen (18:11).

Hatten es die Berliner vier Tage zuvor in der zweiten Hälfte noch einmal spannend gemacht, blieben sie dieses Mal souverän. Nach gut 47 Minuten wurde der Vorsprung erstmalig zweistellig (29:19). Auch, wenn anschließend einige Stammkräfte geschont wurden, blieben die Gäste bis zum Ende souverän.