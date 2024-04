Berlin (dpa) – Handball-Bundesligist Füchse Berlin bindet Max Beneke an das Erstliga-Team. Der Torjäger von Kooperationspartner 1. VfL Potsdam erhält ab Sommer einen Vertrag über drei Jahre beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer, wie der Verein am Dienstag mitteilte. «Max ist einer der herausragenden Figuren in der zweiten Handball-Bundesliga und hat mit den parallelen Einsätzen in der Bundesliga und im Europapokal bei den Füchsen seine Bedeutung schon unter Beweis gestellt», sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, zugleich Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters, «er stößt jetzt wieder fest zum Kader der Füchse Berlin, und ich freue mich sehr für ihn und für uns als Verein.»

Der 20-Jährige führt mit 247 Toren die Torschützenliste der zweiten Liga an und steht mit Potsdam vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Im Oberhaus ging Beneke in der Saison 2021/2022 bereits für die Füchse auf das Parkett, ebenso in der EHF European League. Im vergangenen Jahr wurde der Lehramts-Student in den Fächern Sport und Geschichte Weltmeister mit der U21-Nationalmannschaft und feierte im April 2023 sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft.