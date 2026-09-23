Berlin/Kairo (dpa/bb) – Die Füchse Berlin kehren nach dreijähriger Abstinenz auf die Weltbühne des Super Globes zurück. Als einziger Vertreter der Handball-Bundesliga kämpfen die Berliner ab Freitag in Ägypten um den Titel der Club-WM. «Wir fahren mit dem Traum dahin, den Pokal zu gewinnen. Aber auch mit dem Wissen, dass in der aktuellen Situation andere Vereine besser sind. Für mich ist klar, dass wir nur Außenseiter sind», sagte Geschäftsführer Bob Hanning.

Wiedersehen mit Veszprém

Fünfmal waren die Berliner, die sich als Champions-League-Finalist qualifiziert haben, bisher dabei. Immer erreichten sie das Finale. 2015 und 2016 durften sie sogar den Weltpokal in die Luft stemmen. Das dürfte in diesem Jahr allerdings schwierig werden. Denn nach dem Auftakt am Freitag gegen das kuwaitische Team von Burgan SC (16.45 Uhr), folgt am Sonntag das Duell gegen das ungarische Spitzenteam aus Veszprém. Deren Qualifikation am Donnerstag gegen Sydney nur reine Formsache sein dürfte.





Erst letzte Woche machten die Füchse bei der 29:35-Heimpleite in der Champions League deren schmerzliche Bekanntschaft. Für Hanning ist Veszprém deshalb «das Maß aller Dinge dieses Jahr». Und nur der Gruppensieger erreicht das Finale. Im dritten Gruppenspiel geht es zudem noch gegen die Gastgeber von Al-Ahly. «Die sind schon gefährlich. Und sie haben eine gute Gewinnerkultur. Das ist ein Schlüsselspiel», warnte Krickau.

Potsdams Höler für Palicka

Das Spiel um Platz drei sollte es für die Füchse schon sein. Auch in finanzieller Hinsicht. Denn «das ist nur lukrativ, wenn du unter die ersten drei kommst. Der Vierte nimmt nur noch ein Taschengeld mit», sagte Hanning.

Dafür gilt es aber vier Spiele in sieben Tage zu meistern. Und das mit kleinem Kader. Die Langzeitverletzten Nils Lichtlein und Fabian Wiede werden auch in Ägypten fehlen – Lichtlein wird aber zumindest mitreisen. Und zu allem Überfluss hat sich auch noch Torhüter Andreas Palicka eine Schnittwunde an der Hand zugezogen und fällt ebenso aus. Für ihn reist Frederik Höler vom Kooperationspartner 1. VfL Potsdam mit.