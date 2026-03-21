Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg zeigt sich das Wetter am Wochenende wechselhaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist am Morgen zunächst mit leichtem Frost und stellenweise Nebel zu rechnen, bevor es im Tagesverlauf zunehmend auflockert. Die Temperaturen steigen demnach auf 10 bis 13 Grad. Vom Havelland bis zur Lausitz kann es am Nachmittag vereinzelt zu leichten Schauern kommen, ansonsten bleibt es überwiegend trocken.

In der Nacht zum Sonntag soll es wieder kälter werden: Die Temperaturen dürften auf ein bis minus drei Grad sinken. Am Sonntag wird sich dann wohl vielerorts die Sonne zeigen und das Thermometer auf 13 bis 16 Grad klettern.



