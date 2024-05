Potsdam (dpa/bb) – Wegen hoher Ausfälle bei der Obsternte aufgrund von Frostschäden hoffen die Obstbauern in Brandenburg auf finanzielle Hilfe vom Land. Sehr viele Blüten seien in diesem Frühjahr erfroren, sagte Thomas Bröcker, der Vorsitzende der Fachgruppe Obstbau beim Gartenbauverband Berlin-Brandenburg, am Samstag im RBB-Inforadio. «Bei mir ist alles weg.» Er rechnet mit massiven Ertragsausfällen beim Baumobst. Es sei relativ kritisch für die Betriebe, sagte Bröcker. Er geht nun von einer finanziellen Unterstützung des Landes für Betriebe aus. «Es ist da noch nichts spruchreif.» Aber es habe gute Gespräche mit der Landesregierung gegeben. Laut Bröcker hat der Frost bei Betrieben in tiefen Lagen und Senken die Obsternte komplett zerstört. Aber auch in höheren Lagen gebe es Ausfälle von 70 bis 80 Prozent.