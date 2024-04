Berlin (dpa) – Die Bewegung Fridays for Future will am Freitag kommender Woche mit einer Kunstaktion in Berlin Aufmerksamkeit für den Klimaschutz schaffen. Zeitgleich soll es auch an anderen Orten in Deutschland Aktionen geben sowie weltweit Demonstrationen. «In Berlin mobilisieren wir diesmal keine Massen, sondern geben im Rahmen einer Aktion die Bühne frei für die Wissenschaft», hieß es von Fridays for Future zur Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Diesen Schritt gehen wir ganz bewusst: Während kein Kontinent sich so stark erhitzt wie Europa, eskalieren auch gerade hier Klimaleugnung und Klimarelativierung im politischen und öffentlichen Raum.»

Die Europawahl im Juni werde eine «Klimawahl», so Fridays for Future. Die Bewegung erinnerte daran, dass gerade erst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte klargestellt hat, dass mangelnder Klimaschutz Menschenrechte verletzt. «Wir rufen mit unserer Aktion die Menschen auf, ihre Stimme zu nutzen und fordern die Politik auf, so zu handeln, wie es der existenziellsten Krise aller Zeiten entspricht.» Die Klimaschützer warnten auch vor einer Abschwächung des deutschen Klimaschutzgesetzes. Über die Reform wird zwischen den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP noch gerungen.