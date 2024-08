Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Der diesjährige Sommer zeigt sich äußerst unbeständig, und auch diese Woche ist keine Ausnahme. Für den heutigen Tag in Berlin und Brandenburg hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen trockenen Tag angekündigt. Besonders am Vormittag wird sonniges Wetter erwartet, bevor am Nachmittag Quellwolken aufziehen. Mit Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad bleibt es angenehm sommerlich.

In der Nacht zum Mittwoch kühlt es etwas ab und vom Westen ziehen Schauer heran. Regional sind auch einzelne Gewitter möglich. Am Mittwoch erwarten die Meteorologen bis zu 25 Grad und damit weiterhin sommerliche Temperaturen. Frischer Westwind und vereinzelte Böen sorgen aber im Verlauf des Tages immer wieder für etwas Abkühlung. Nachts bleibt es trocken. In manchen Regionen fallen die Temperaturen auf bis zu 9 Grad ab.

Ohne, dass es zu weiteren Niederschlägen kommt, wechseln sich am Donnerstag Sonne und Wolken im Tagesverlauf ab. Dem DWD zufolge sind Höchsttemperaturen von 23 bis 26 Grad möglich. Ein ähnliches Wetterbild zeichnet sich auch für das Wochenende ab.