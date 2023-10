Berlin (dpa/bb) – Nach jahrelangen Diskussionen soll am Humboldt Forum in Berlin-Mitte eine Treppe zum Spreekanal entstehen. «Die Freitreppe kommt», teilten Finanzsenator Stefan Evers (CDU) und Bausenator Christian Gaebler (SPD) am Donnerstag mit.

«Dafür haben wir heute einen jahrelangen Zuständigkeitsstreit beendet und dem Bezirk Mitte die Finanzierung der Unterhaltungskosten zugesichert», erläuterte Evers. «Bald sollen die Berlinerinnen und Berliner die Möglichkeit haben, ihre Spree auch in der Stadtmitte direkt am Wasser zu erleben. Damit werten wir den Raum um das Humboldt Forum städtebaulich weiter auf.»

Gaebler sagte im Abgeordnetenhaus, er gehe davon aus, dass das Projekt nun zügig auf den Weg gebracht und bald ein Zeitplan vorliegen werde. Mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes müssten allerdings noch Genehmigungsfragen geklärt werden.

«Wir schaffen hier einen Ort, an dem alle Menschen das Wasser und die Atmosphäre im historischen Herzen unserer Stadt genießen können», erklärte die zuständige Bezirksstadträtin von Mitte, Almut Neumann (Grüne). «Ich sehe den Bau der Freitreppe auch als wichtigen Schritt zur Verwirklichung der Flussbad-Idee, mit der wir etwas ganz Besonderes für Berlin schaffen könnten.»

Die Baukosten für die Treppe wollen nach früheren Angaben Land und Bund übernehmen. Die Rede ist seit längerem von etwa sieben Millionen Euro – Kostensteigerungen sind aber nicht ausgeschlossen. Wann die Treppe fertig ist, ist noch offen.