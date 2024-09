Berlin (dpa/BB) – Sechs Berliner Freibäder haben angesichts der sommerlichen Temperaturen ihre Saison verlängert. So können Schwimmbegeisterte im Columbiabad in Neukölln sowie in den Freibädern in Wilmersdorf und am Insulaner in Steglitz bis einschließlich 15. September im Freien ihre Bahnen ziehen, wie die Berliner Bäder-Betriebe mitteilten. Auch das Strandbad Wannsee hat so lange geöffnet.

Das Sommerbad Mariendorf hat die Saison bis zum 22. September verlängert, im Olympiabad kann noch eine Woche länger im Freien geschwommen werden. Bis tief in den Herbst hinein hat – wie schon im vergangenen Jahr – das Prinzenbad in Kreuzberg geöffnet: Dort geht die Saison bis Ende Oktober.

Nachdem es im vergangenen Sommer wiederholt zu Gewaltvorfällen in manchen Berliner Freibädern gekommen war, haben die Berliner Bäder-Betriebe gemeinsam mit der Stadt Maßnahmen ergriffen. Diese zeigen aus Sicht des Unternehmens Erfolg. Mit der bisherigen Entwicklung sei man zufrieden, sagte eine Sprecherin. Besucherzahlen wollen die Bäder-Betriebe erst zum Ende der Saison nennen.