Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Freibad-Saison rückt näher. Am 1. Mai öffnen das Sommerbad Kreuzberg («Prinzenbad») und das Strandbad Wannsee. Am 2. Mai folgt das Sommerbad in der Seestraße, am 9. Mai das in der Gropiusstadt. Bis 1. Juni öffnen laut Plan alle weiteren Sommeranlagen. Privat verpachtete Strandbäder starten am 1. Mai. Der Verkauf der Sommermehrfachkarte zum Preis von 80 Euro für 20 Eintritte werde aktuell vorbereitet. «Wir informieren euch, sobald sie erhältlich ist.» Für einen Einzeleintritt in ein Freibad sind je nach Kategorie 6 bis 7 Euro für ein Tagesticket zu bezahlen.Im Strandbad Wannsee seien wegen des mehrtägigen Stromausfalls im Januar Leitungen geborsten. Das Bad könne dennoch öffnen, mit Einschränkungen bei den Toiletten und Duschen, wie es auf der Internetseite der Berliner Bäder heißt. Das Sommerbad im Kombibad Mariendorf und im Kombibad Spandau bleiben wegen Sanierung geschlossen.