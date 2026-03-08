Berlin (dpa/bb) – Tausende von Menschen haben am Internationalen Frauentag in Berlin für die Gleichberechtigung von Frauen demonstriert. Bereits am späten Vormittag wurde es eng bei einer Kundgebung unter dem Motto «feministisch, solidarisch, gewerkschaftlich» auf dem Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg.

Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften wie Verdi und GEW sowie verschiedenen Verbänden und Initiativen. Frauenzentren hatten sich ebenso angeschlossen wie die «Omas for Future».





Nach Einschätzung der Berliner Polizei lag die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei 27.000. Die Veranstalter sprachen von 30.000, deutlich mehr, als die 10.000, die sie zunächst angemeldet hatten. Zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen, sagte eine Polizeisprecherin.

«Gleichberechtigung ist keine Raketenwissenschaft», war auf einem Plakat zu lesen, «Mann tötet nicht aus Liebe» auf einem anderen. Rednerinnen kritisierten, dass Gewalt gegen Frauen in Deutschland zum Alltag gehöre, wandten sich gegen Benachteiligung von Frauen am Arbeitsplatz und gegen eine mögliche Wehrpflicht für Frauen.

«Frau, Leben, Freiheit»

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in Nahost war auf zum Teil selbstgemalten Plakaten auch die Forderung «Solidarität mit dem Widerstand im Iran» zu lesen, auf anderen das Motto der Frauenproteste im Iran 2022 «Frau, Leben, Freiheit». Eine Künstlerin sang auf der Bühne ein Lied für die politischen Gefangenen im Iran.

Die Bezirksvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Berlin-Brandenburg, Katja Karger, warf der Bundesregierung einen Angriff auf den Sozialstaat vor. Sie forderte, Frauen besser vor sexueller Gewalt am Arbeitsplatz zu schützen, das Recht auf Teilzeit nicht einzuschränken und am 8-Stunden-Tag festzuhalten. Wer dessen Abschaffung wolle, habe keine Ahnung von der Arbeitswelt.

Nach der Kundgebung am Oranienplatz zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Roten Rathaus, dem Amtssitz des Regierenden Bürgermeisters, dem Endpunkt der Demonstration. Für den Nachmittag und Abend waren noch weitere Demonstrationen zum Frauentag in Berlin angekündigt.